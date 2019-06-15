BURSA Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Bursa'ya geldi. Arslan'ın baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haber alıp gelen yakınları güçlükle ayakta durabildi. Arslan'ın kız kardeşi Zeynep Arslan ise sinir krizi geçirdi. Sinan Arslan'ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Yıldırım Hacı İbrahim Altan Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Arslan Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA