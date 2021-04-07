Site bahçesine giren yılan korkuttu
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Site bahçesine giren yılan korkuttu

Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde 2 metre boyunda yılan yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde 2 metre boyunda yılan yakalandı. Yılan, bir site sakini  tarafından tarlaya götürülerek bırakıldı.

Olay, dün İnegöl'ün Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar, yeşil alan içinde yılanı görünce panik yaşadı. Çocukların bağrışmalarını duyan site sakinlerinden Musa Doğan, 2 metrelik yılanı eliyle yakalayıp kafesin içine koydu. Kafesle siteden tarlalık alana giden Doğan, yılanı doğaya saldı.Musa Doğan, "Site bahçesinde oynayan çocuklar bağırınca koştuk. Yılanı yakalayıp kafese koyduk. Öldürmeyelim, dedik. Yazıktır o da bir canlı. İncitmeden doğaya saldık. Oldukça uzun bir yılandı. Zehirli olduğunu düşünüyorum." dedi. 


- Bursa
Site bahçesine giren yılan korkuttu
Site bahçesine giren yılan korkuttu
Site bahçesine giren yılan korkuttu
Site bahçesine giren yılan korkuttu
Site bahçesine giren yılan korkuttu
Site bahçesine giren yılan korkuttu
Site bahçesine giren yılan korkuttu
Site bahçesine giren yılan korkuttu
Site bahçesine giren yılan korkuttu
Site bahçesine giren yılan korkuttu
Site bahçesine giren yılan korkuttu
Site bahçesine giren yılan korkuttu
Site bahçesine giren yılan korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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