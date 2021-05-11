Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
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Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı

İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ - Haberler | Güncel

Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı Bursa'nın tarihi sembollerinden Tophane Saat Kulesi, destek için Filistin bayrağının renklerinde ışıklandırıldı.

Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı

BURSA - Bursa'nın tarihi sembollerinden Tophane Saat Kulesi, destek için Filistin bayrağının renklerinde ışıklandırıldı.

Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yanındaki park içerisinde yer alan ve Bursa'nın tarihi sembollerinden olan tarihi Tophane Saat Kulesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki ve Filistin'e destek için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil, beyaz, kırmızı ve siyah renkler ile ışıklandırıldı. Bursa'nın bir çok noktasından görünen tarihi kule, Bursalıların takdirini topladı. Bu anlar, drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
Bursa'nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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