Bursa'da Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisine ait kliniği bulunan Doktor Ali Murat Dilek, yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hizmet veren 48 yaşındaki Doktor Ali Murat Dilek, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

1 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yaklaşık 1 aydan buyana Bursa'daki özel bir hastanede tedavi gören Doktor Ali Murat Dilek'in astım ve bronşiti olması nedeniyle tedavisi yoğun bakımda yapılıyordu. Durumu ağırlaşan Dilek, bugün hayatını kaybetti.

MHP'DEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLMUŞTU

20 yıl boyunca devlet hastanelerinde görev yapan Ali Murat Dilek, 2017 yılında Mustafakemalpaşa'da açmış olduğu klinikte hizmet veriyordu. Doktor Dilek'in bir dönem siyasi hayatı da olmuş ve MHP'den belediye başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı