AK Partili Vildan Yılmaz Gürel koronavirüse yakalandı
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AK Partili Vildan Yılmaz Gürel koronavirüse yakalandı

03.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:04
AK Partili Vildan Yılmaz Gürel koronavirüse yakalandı

AK Parti 27'nci dönem Bursa Milletvekili olan Avukat Vildan Yılmaz Gürel'in, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Gürel konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğu ve şikayetinin olmadığını söyleyerek durumunun iyi olduğunu duyurdu. Gürel'in geçen hafta sonu AK Parti kongresine katıldığı belirtildi.

AK Parti 27'nci dönem Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kendisini 14 günlük karantinaya aldığını bildiren Gürel sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak mesaj yayınladı.

"TEDBİR AMAÇLI YAPTIRDIĞIM TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKMIŞTIR"

Gürel yaptığı paylaşımda, "TBMM, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla Bursa'da yaptırdığım Covid-19 PCR test sonucum Pozitif çıkmıştır. Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor dua bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

KONGREYE KATILDI

Öte yandan Gürel'in geçen pazar günü yapılan AK Parti İnegöl ilçe teşkilatının kongresine katıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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