AK Partili Vildan Yılmaz Gürel koronavirüse yakalandı

AK Parti 27'nci dönem Bursa Milletvekili olan Avukat Vildan Yılmaz Gürel'in, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Gürel konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğu ve şikayetinin olmadığını söyleyerek durumunun iyi olduğunu duyurdu. Gürel'in geçen hafta sonu AK Parti kongresine katıldığı belirtildi.