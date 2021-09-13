Bursa Mehter Takımı İtalya'yı fethettiEski Ordu Marşını bütün ülkelerin askeri bandoları birlikte söyledi - Haberler
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Bursa Mehter Takımı İtalya'yı fethettiEski Ordu Marşını bütün ülkelerin askeri bandoları birlikte söyledi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Haberler | Güncel

- Bursa Mehter Takımı İtalya'yı fethetti Eski Ordu Marşını bütün ülkelerin askeri bandoları birlikte söyledi İtalya'nın Modena şehrinde düzenlenen Askeri Bandolar Festivali'ne Bursa Mehter Takımı damga vurdu.

- Bursa Mehter Takımı İtalya'yı fethetti

Eski Ordu Marşını bütün ülkelerin askeri bandoları birlikte söyledi

ROMA - İtalya'nın Modena şehrinde düzenlenen Askeri Bandolar Festivali'ne Bursa Mehter Takımı damga vurdu.

Bursa Mehter Takımı, İtalya'nın Modena şehrinde gerçekleştirilen ve dünyanın önde gelen festivallerinden biri olan Askeri Bandolar Festivali'nde gönülleri fethetti. Her konserinde alkış yağmuruna tutulan Mehter Takımını izlemek için Modena'dan ve çevre şehirlerden çok sayıda Türk'ün katıldığı festivale ayrıca İtalya, İngiltere, Ukrayna ve Bulgaristan askeri bandoları da iştirak etti. Eski Ordu Marşını festivale katılan bütün ülkeler hep birlikte icra etti. Bandoları Mehterbaşı Celalettin Altuntaş yönetti. Bursa Mehter Takımı, söylediği marşlarla İtalya'da göğüsleri kabarttı.

Bursa Mehter Takımı İtalya'yı fethettiEski Ordu Marşını bütün ülkelerin askeri bandoları birlikte söyledi

Bursa Mehter Takımı İtalya'yı fethettiEski Ordu Marşını bütün ülkelerin askeri bandoları birlikte söyledi

Bursa Mehter Takımı İtalya'yı fethettiEski Ordu Marşını bütün ülkelerin askeri bandoları birlikte söyledi

Bursa Mehter Takımı İtalya'yı fethettiEski Ordu Marşını bütün ülkelerin askeri bandoları birlikte söyledi
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa Mehter Takımı İtalya'yı fethettiEski Ordu Marşını bütün ülkelerin askeri bandoları birlikte söyledi - Haberler
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