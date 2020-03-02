Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonundan İdlib şehidinin ailesine yardım

02.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:36

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu, geçen hafta sonu yapmayı planladıkları "Arabaşı Şöleni"ni erteleyerek İdlib'de şehit olan Yozgatlı asker ile bir gazinin ailelerine yardımda bulunmayı kararlaştırdı.

Federasyon Başkanı Ahmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır büyük bir gayretle bu şölen için çalıştıklarını söyledi.

Şöleni 29 Şubat'ta Bursa'da bir restoranda düzenlemeyi planladıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Yozgat'ımızın milli yemeği olan arabaşını Bursa halkına tattırmak, tanıtmak ve bu kültürü benimsetmek adına büyük bir gayretle çalıştık ancak 27 Şubat Perşembe günü İdlib'de rejim unsurlarının askerlerimize yönelik hain saldırısını öğrendik. Hain ve sinsi saldırı sonunda şehit olan Mehmetçiklerimiz varken bizlerin böyle bir eğlenceli şölen ve program yapmamız ne bizim töremize ne örf ve adetimize ne geleneğimize göreneğimize ne de Yozgatlılara yakışır bir durum değildir. Bu nedenle yönetim kurulumuzu topladık ve Bursa'nın en büyük organizasyonu Arabaşı Şöleni'ni erteledik. Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden şehidimiz Hasan Hüseyin Özdemir'in ailesine bir nebze destek noktasında maddi yardım yapılmasına karar verdik."

Aslan ayrıca, İdlib'de geçen ay 8 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan, Yozgatlı olup ailesi Bursa'da yaşayan Uzman Erbaş Zekeriya Demir'e de maddi destekte bulunacaklarını anlattı.

Yönetim olarak örnek bir karara imza attıklarını vurgulayan Aslan, "Bu tür hain saldırılar Türk milletini yıldıramaz. Ancak birlik ve beraberliğimizi pekiştirir. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı, gazilerimize de Allah'tan acil şifalar dilerim." diye konuştu.

Kaynak: AA