Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da yaklaşık 20 gün önce yoğun olarak gözlemlenen müsilajın (deniz salyası) etkisini yitirdiği görüldü.

Bursa'da yaklaşık 20 gün önce yoğun olarak gözlemlenen müsilajın (deniz salyası) etkisini yitirdiği görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da Gemlik Körfezi ve açıkları, Mudanya ilçesi açıkları ve Güzelyalı sahilinde, 20 gün önce etkili olan müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Söz konusu bölgelerde deniz yüzeyindeki durum havadan görüntülendi.

30 Haziran itibarıyla İstanbul'da 5 bin 11 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 165 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 776 metreküp, Çanakkale'de 882 metreküp ve Yalova'da 1930 metreküp olmak üzere Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Lütfü Türkkan Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Diego Cristiano Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:23:59. #1.14#

title