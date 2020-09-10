Korona kurallarını unuttular! Kaza yapan sürücüler sokak ortasında birbirine girdi
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Korona kurallarını unuttular! Kaza yapan sürücüler sokak ortasında birbirine girdi

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasındaki kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

10.09.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:53

Bursa'da maddi hasarlı trafik kazasının ardından anlaşamayan araç sürücüler ve yakınları arasında kavga çıktı. Kavgada koronavirüs hiçe sayılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçen hafta Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi Kumla yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler, hatalı olan tarafın kim olduğu konusunda anlaşamadı. Sürücüler arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Korona kurallarını unutup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı önünde birbirlerine girdiler

KORONA KURALLARI UNUTULDU

Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu kavgada koronavirüs kuralları unutuldu. Kavga, trafik polisleri ve vatandaşların araya girmesinin ardından son buldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reklam panosunda asılı duran fotoğrafı önündeki kavga anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Korona kurallarını unuttular! Kaza yapan sürücüler sokak ortasında birbirine girdi

Kaynak: DHA

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