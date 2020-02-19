: Bursa kadının oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

19.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:36

Kadının oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5-6 yaşlarındaki oğlunu dövdü. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Suriyeli bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın, bir anda, oğlu olduğu öğrenilen 5- 6 yaşındaki küçük bir erkek çocuğu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi alıp, sürükleyerek eve götürdü. Olay anı ise anbean sokaktaki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA

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