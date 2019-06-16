BURSA İNEGÖL'DE PASAJIN KALORİFER DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

BURSA İNEGÖL'DE PASAJIN KALORİFER DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

Bursa'da bulunan Tabakoğlu Pasajı'nın kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa'da bulunan Tabakoğlu Pasajı'nın kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, pasajda bulunan diğer dükkanlara sıçmadan söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan Tabakoğlu Pasajı'nda meydana geldi. Pasajın kalorifer dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden pasaj esnafları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürülürken kalorifer dairesinde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et