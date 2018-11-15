Bursa İnegöl'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında binanın çatısı zarar görürken can kaybı yaşanmadı.

Olay, gece 02.00 saatlerinde Turgutalp Mahallesi Göçmen Cami Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple binanın çatısı yanmaya başladı. Komşular alevleri fark edince bina sakinlerine haber verdi. Binada bulunan kişiler kısa süre içinde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 110 İtfaiye ekipleri 4 araç, 15 personelle yangına müdahale etti. Yangın kısa süre içinde söndürülürken çatı kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.