Bursa için buzlanma ve don uyarısı

Bursa için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Bursa için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde yarın sabaha kadar havaların parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtildi.

Ayrıca buzlanma ve don olayıyla sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadiselerinin görüleceği duyurulan açıklamada, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı, rüzgarın güney ve doğudan hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan