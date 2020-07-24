Bursa için akademik iş birliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

Bursa için akademik iş birliği

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, ortak aklı ön planda tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve İçmimarlar Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa için akademik iş birliği
24.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:53

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, ortak aklı ön planda tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve İçmimarlar Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Tarihi Belediye Binası'nda yapılan protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nejla Yörüklü, İçmimarlar Odası Başkanı Nur Gül Arslan ile odaların yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreni öncesi oda başkan ve yöneticileriyle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu güne kadar Bursa'nın yararına olan her türlü teklife açık olduklarını ve çeşitli odalarla işbirlikleri yaptıklarını hatırlatarak, bu akademik işbirliğinin bundan sonra da süreceğini kaydetti.

Her üç oda başkanı ile ayrı ayrı işbirliği protokolü imzalayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'mızın geleceğini ilgilendiren, tarihini ve kültürünü ilgilendiren farklı projelerle alakalı işbirliği protokolleri yaptık. Farklı konularla alakalı istişarelerde bulunuyorduk. Bugün de konu bazlı olarak bunları resmileştirmiş olduk. Ben kendilerine destek ve katkıları için çok teşekkür ederim. Bursa hepimizin ortak değeridir. Bizim yaşadığımız, sosyalleştiğimiz, hayatımızı sürdürdüğünüz, havasını soluduğumuz, sokaklarını gezdiğimiz bu güzel şehrin daha da güzel olması bizim hepimizin ortak heyecanı. Şehre dair sözü olan, şehre dair heyecanı olan herkesin heyecanı bizim için önemlidir ve değerlidir. Bunu burada bir kez daha tekrar etmek istiyorum" dedi.

"Birlikte çalışacağız"

Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek de Büyükşehir Belediyesi'nin şehre yarar sağlayacak projelerde akademik odaları yanına almasından dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Bursa'ya en güzel katkıyı sağlayacak olanların idareciler ve akademik odalar olduğunu ifade eden Şimşek, "Biz ilgili odalar olarak hanlar bölgesinden tutun da bu şehirde yeni kurgusu yapılan birçok projede elbirliği ile çalışmaya varız. İnşallah bu şehri çok daha verimli, çok daha güzel projelerde ortak akılla, ortak fikir birliği ile güzel sonuçlara götüreceğiz. Sonuçta vizyonumuz artacak, kentimiz değer kazanacak. Bu anlamda bu işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha güzel Bursa için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Magazin
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Yaşam
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü 3. Sayfa
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı Politika
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi Güncel
İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Ali Babacan'dan 'Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?' sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Lütfü Türkkan Pınar Gültekin Süleyman Soylu
Magazin Emrah Deniz Seki Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Can Bartu İrfan Buz Malcolm Thomas
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bursa için akademik iş birliği - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 13:22:28. #1.14#
title