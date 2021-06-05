Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya "merhaba" dediler
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya "merhaba" dediler

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Güncel

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya "merhaba" dediler Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru sevinci yaşanıyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya "merhaba" dediler

BURSA - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru sevinci yaşanıyor. Maraların üç, alpakaların ise bir yavrusu sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne sene başında getirilen 3 adet alpakanın 15 gün önce bir yavrusu dünyaya geldi. Toplam 6 adet olan maraların ise 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı. Alpakalar, Güney Amerika'ya has devegiller ailesinden ve ağırlıklı olarak yünleri için yetiştirilen bir tür. Mara da, Arjantin'in Patagonya bozkırlarında yaygın olmakla beraber, Güney Amerika'nın diğer bölgelerinde de görülüyor.

23 yıl önce kurulan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 218 bin metrekare alanda 136 türden bin 100 hayvan barındırıyor. Yılda ortalama 1 milyon misafir ağırlıyor. Hayvan başına düşen doğal alanları ile Avrupa'daki en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'nin tam üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi, bünyesindeki hayvanlarla her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Yırtıcılardan evcillere, kuşlardan suda yaşayan türlere kadar birçok hayvanı bünyesinde barından hayvanat bahçesi, pandemi sürecinde de haftanın 6 günü saat 09.30 ile 19.30 arasında ziyarete açık. Bilet satışları ise 18.30'da sona eriyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya 'merhaba' dediler
Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya 'merhaba' dediler
Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya 'merhaba' dediler
Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya 'merhaba' dediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru

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