Bursa Has Tavuk'tan 'Sağlıklı Kadın Güçlü Toplum' Sempozyumu

Has Tavuk'tan 'Sağlıklı Kadın Güçlü Toplum' sempozyumu

Bursa'da Dünya Kadınlar Günü sebeyle Has Tavuk ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 'Sağlıklı Kadın Güçlü Toplum' söyleşisi düzenlendi. Uzman doktor ve diyetisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide sağlıklı ve bilinçli kadının topluma yön verme açısından önemli olduğuna dikkat çekildi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanı Uzm.Dr. Esra Can Bayazlı, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Vildan Boz Erkan, Diyetisyen Tuğçe Kılıç sunum yaptı. Katılımcıların kadın-çocuk ilişkisi ve beslenmeye dair sorularını cevaplayan uzman doktorlar, ruhu ve bedeni sağlıklı bir kadının topluma önemli katkılarda bulunacağının altını çizdi. Kanser hastalığı hakkında erken teşhis ve tedavinin önemi hakkında bilgilenirmelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm.Dr. Esra Can Bayazlı, Kadınlar Günü aslında çok önemli bir gün ve hatırlanması gereken bir gün. Biz de bu nedenle bugün burada bu organizasyonda bulunduk. Çünkü kadın toplumun temeli. Bu nedenle sağlıklı kadın ve güçlü toplum için gerekli olan şey dedik. Aslında her günün hatırlanması gerekiyor ama bu gün özellikle atlanmaması gerekiyor. Çünkü ülkemizde kadın olmak zor. Şiddet olayları, iş yerinde mobbing, ülkenin şartlarında çalışan kadın olmak zor, annelik bir yandan. Bütün bunlarla uğraşan bir kadınımız var ve biz bugünü özellikle onların bu zorluklarını hatırlamak adına özellikle anmak ve kutlamak zorundayız. Kadın sağlığı güçlü toplum için çok önemli ve kadın genital organ kanserlerinden bahsettim burada. Çünkü kanserler en çok korktuğumuz hastalık. Kanserde önemli olan geç kalmamak. Bununla ilgili farkındalık yaratmak istedik dedi.

Beslenme ve ek gıda hakkında katılımcıların sorularını cevaplaya Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Vildan Boz Erkan Çocuk sağlığı ile ilgili toplumda kadının rolü çok önemli. Çünkü kadın annedir. Anne olarak çocuğu yetiştirmek konusunda en büyük sorumluluk kadında. Kadın günümüzde hem çalışıyor hem de çocuğuna baktığı için artık bilinçli kadın olmak bilinçli anne olmak çok önemli ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Tuğçe Kılıç ise, Anne karnına düştüğünüz andan itibaren annenin beslenmesi önem kazanıyor. Bir çocuk yetiştiriyoruz. Dünyaya bir çocuk getiriyoruz. Bu çocuğun sağlıklı büyüyüp gelişmesi için gelecekteki toplumu etkileyen bir durum söz konusu. Sağlıklı bireyler yetiştirmemiz lazım ki güçlü toplum meydana gelsin. Ne kadar sağlıklı çocuk olursa o kadar güçlü bir topluma sahip oluruz. Kronik hastalıkları en aza indirgemiş oluruz. Bir çok sağlık problemini en aza indirgemiş oluruz. Kısacası daha saplıklı bir toplum meydana getiririz diye konuştu.

Kaynak: DHA