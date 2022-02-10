Bursa elektrik kesintisi! 11 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Şubat Cuma günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

11 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DAVUTKADI, SİNANDEDE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

11 Şubat Cuma günü 14:30 - 15:00 saatleri arasında BURSA, YALOVA ili, ORHANGAZİ, MERKEZ ilçe, ORTAKÖY, MERKEZ, MERKEZ, SÜPÜRGELİK, GÜNEYKÖY MÜCAVİR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

11 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

11 Şubat Cuma günü 15:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, TAHTAKÖPRÜ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

11 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, KÜPLÜPINAR, TUNA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

11 Şubat Cuma günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, KAYMAKOBA, MİRZAOBA, YAYLACIK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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