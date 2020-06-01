(BURSA - ek) Şehit babaya yürekleri dağlayan son dokunuş.... Acılı eşi Bakan Soylu teselli etti
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(BURSA - ek) Şehit babaya yürekleri dağlayan son dokunuş.... Acılı eşi Bakan Soylu teselli etti

(BURSA - ek) Şehit babaya yürekleri dağlayan son dokunuş.... Acılı eşi Bakan Soylu teselli etti Bakan Soylu şehit polisin tabutunu uzun süre taşıdı Bursa'da kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru Erman Özcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından...

01.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:43

(BURSA - ek) Şehit babaya yürekleri dağlayan son dokunuş.... Acılı eşi Bakan Soylu teselli etti

Bakan Soylu şehit polisin tabutunu uzun süre taşıdı

BURSA - Bursa'da kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru Erman Özcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından göz yaşları içinde toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım'a bağlı Hacıvat Mahallesinde iki aile arasındaki kavgaya müdahale ederken şehit olan Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 37 yaşındaki bir çocuk babası Erman Özcan'ın cenazesi konvoy eşliğinde Orhangazi'de bulunan baba evine getirildi. Şehit Özcan'ın tabutu cenaze aracından indirilmezken, cenazeyi gören annesi Hatice, eşi Emine, oğlu Hamza, abisi Erhan Özcan ayakta zor durdu. Şehit eşi Emine Özcan, eşinin görevli olduğu Narkotik Suçlarla Mücadele yeleğini giyerek tabutun başında hüngür hüngür ağladı. Evde helallik alınmasının ardından şehit polis Erman Özcan'ın cenazesi Gazi Orhanbey Camii'ne getirildi. Şehit polis memuruna karşı son görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce Bursalı cami avlusunu doldurdu.

Bakan Soylu cenaze için Bursa'ya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam yaşanan müessif olayın ardından sosyal medyada taziye mesajı yayımladı. Bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazına katılmak için hareket eden Süleyman Soylu, Yenişehir Havalimanına iniş yaptı. Beraberindeki heyetle birlikte Orhangazi ilçesine hareket ederek cenaze namazına katılan Soylu, şehit polis Erman Özcan'ın abisi ile birlikte saf tuttu. Kılınan cenaze namazının ardından cami avlusunda helallik alınırken, Bakan Soylu, Orhangazi Şehitliğine götürülecek tabutu cenaze aracına kadar taşıdı. Binlerce Bursalı namazın ardından cenaze aracını takip ederek şehitliğe yürüdü. Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekilerin de iştirakiyle şehit polis defnedildi.

(BURSA - ek) Şehit babaya yürekleri dağlayan son dokunuş.... Acılı eşi Bakan Soylu teselli etti

Kaynak: İHA

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