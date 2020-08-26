"Haydi herkes piste, oynamayan korona olsun" diyen piyanist ve düğün sahibine para cezası kesildi
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"Haydi herkes piste, oynamayan korona olsun" diyen piyanist ve düğün sahibine para cezası kesildi

Bursa'da yapılan bir düğünde "Haydi, herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah" diyerek katılımcılara çağrıda bulunan piyanist ve düğün sahibine 6 bin 360 TL ceza uygulandı.

26.08.2020 16:18 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:51

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde, piyanistin "Haydi, herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah" demesi üzerine çok sayıda davetlinin piste çıkarak halay çektiği iddiası üzerine emniyet piyanist ve düğün sahibine 6 bin 360 TL ceza uygulandı.

"HAYDİ HERKES PİSTE, OYNAMAYAN KORONA OLSUN"

İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde geçen hafta sonu yapılan bir düğünde, koronavirüs tedbirlerine uyulmadı. Sosyal mesafeye dikkat edilmeyen düğünde, bir piyanistin "Haydi, herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah" diyerek katılımcılara çağrıda bulunduğu ve bunun üzerine yaklaşık 30 kişinin, halay çekmek için piste geldiği öne sürüldü.

'Haydi herkes piste, oynamayan korona olsun' diyen piyanist ve düğün sahibine para cezası kesildi

PARA CEZASI KESİLDİ

İddiaların ardından polis ekipleri harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyanist ve düğün sahibine 6 bin 360 lira para cezası uyguladı. Piyanist ile düğün sahibi ise, emniyette verdiği ifadede böyle bir cümlenin kullanılmadığını iddia etti.

'Haydi herkes piste, oynamayan korona olsun' diyen piyanist ve düğün sahibine para cezası kesildi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (4)
AHMETT: Yürekmi yedin piyanist
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BURSA KUDURDU: bursa teksasa döndü adanayı bile solladı bursa
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SEYİRCİ: cahillik cehalet almış başını gidiyor turkiyede
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