Bursa Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu
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Bursa Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu

Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu (6)CENAZESİ BİNGÖL'E GÖNDERİLDİBursa'da meydana gelen sel felaketinde 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Derya Bilen'in (17) ailesi tarafından teşhisi yapıldı.

27.06.2020 03:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 03:28

Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu (6)

CENAZESİ BİNGÖL'E GÖNDERİLDİ

Bursa'da meydana gelen sel felaketinde 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Derya Bilen'in (17) ailesi tarafından teşhisi yapıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Bilen'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderildi.

Bursa Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu

Kaynak: DHA

Manşet

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