Bursa'dan Yüksekova'ya Kardeşlik Köprüsü

Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları (PATİKA) ile Oyun Hareketi dernekleri yönetici ve üyelerinden oluşan bir grup, Sosyal Kalkınma Kampanyası (SOKAK) kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Aralarında PATİKA Derneği Başkanı Okan Aydın ve Oyun Hareketi Derneği Başkanı Nedim Buğral'ın da bulunduğu grup üyeleri, Gençlik Merkezinde çeşitli kurslara katılan gençlerle buluştu.

Gruptakiler, çok amaçlı odada düzenlenen etkinlikte çocuklarla "ben kimim, sen kimsin" adı altında hayal gücüne dayalı çeşitli oyunlar oynadı.

Aydın, yaptığı açıklamada, Hakkari ve ilçelerinde çeşitli etkinliklere katılacaklarını söyledi.

Aydın, "Bunun neticesinde de burada çalışma yaptığımız çocukları, Bursa'da çalışma yaptığımız çocuklarla bir araya getireceğiz ve bir kardeşlik köprüsü kuracağız." dedi.

Buğral ise projenin Avrupa Birliği programı kapsamında desteklendiğini kaydederek, "Projede buradaki, çocuk ve gençlerle kendi çalıştığımız yerde aynı yaştaki gençlerin ortak çıkaracağı bir kitap projesi çalışıyoruz. Bu projeyi çalışırken de şu anda daha çok oyunlaştırmadan, çocukların oyun tabanlı yol almasından faydalanıyoruz." diye konuştu.