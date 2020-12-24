Bursa'dan Suriye'ye 2 yardım tırı yola çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'dan Suriye'ye 2 yardım tırı yola çıktı

24.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:26
Bursa'dan Suriye'ye 2 yardım tırı yola çıktı

Sadakataşı Derneği Bursa Temsilciliği ve Emir Sultan İnsani Yardım Gönüllülerince temin edilen 2 tır dolusu yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Sadakataşı Derneği Bursa Temsilciliği ve Emir Sultan İnsani Yardım Gönüllülerince temin edilen 2 tır dolusu yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Yıldırım ilçesindeki Sinandede Mahallesi'nde düzenlenen uğurlama töreninde bir konuşma yapan Sadakataşı Derneği Acil Yardımlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Recep Çelik, 10 yıldır başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında din, dil ve ırk ayrımı olmadan insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İçinde bulunulan kış mevsiminde özellikle yurt içi ve dünyanın pek çok noktasında, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi mazlumlara destek olduklarını vurgulayan Çelik, "Bu kapsamda Bursa Emirsultan İnsani Yardım Gönüllüleri tarafından toplanarak tarafımıza teslim edilen 2 tır dolusu yakacak, gıda kolisi, çocuk bot, mont ve muhtelif giyim eşyaları kamplarda yaşayan Suriyelilere ulaştırılmak üzere tırlarımızı uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 2 tır, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Coşkun Sabah Aslı Tandoğan Birkan Sokullu
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hakem İngiltere Başakşehir Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'dan Suriye'ye 2 yardım tırı yola çıktı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:44:05. #1.15#
title