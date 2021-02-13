Bursa'daki yabancı öğrenciler yarı yıl tatilini spor kamplarında geçirdi
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Bursa'daki yabancı öğrenciler yarı yıl tatilini spor kamplarında geçirdi

13.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:11
Bursa'daki yabancı öğrenciler yarı yıl tatilini spor kamplarında geçirdi

Bursa'daki Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler, yarı yıl tatilini Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin spor kamplarında geçirdi.

Bursa'daki Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler, yarı yıl tatilini Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin spor kamplarında geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre salgın nedeniyle bir buçuk yıldır ailelerini göremeyen 72 ülkeden 140 öğrenci, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün okulda düzenlediği spor kamplarıyla moral buldu.

Üç haftalık spor kampında bocce, masa tenisi ve okçuluk branşlarında temel eğitim alan öğrencilere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, liseyi Bursa'ya kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Aktaş, salgın nedeniyle ailelerini göremeyen öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, "Bu süreci iyi geçirmeniz için farklı etkinlikler düzenledik. Sizler eğitim için Türkiye'ye geldiniz, Osmanlı'nın kuruluşuna tanıklık etmiş Bursa'yı gördünüz. Eğitiminiz bittiğinde burada gördüklerini ülkenizde anlatacaksınız. Bu nedenle sizler bizim gönüllü turizm elçilerimizsiniz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Sertifika törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkmen ve okulda kalan öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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