Bursa'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi Bursa'da rehabilitasyon merkezinde meydana gelen olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Bursa'da rehabilitasyon merkezinde meydana gelen olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesindeki Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle rehabilitasyon merkezine gelen Ramazan Arı, etrafa ateş etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan sağlık çalışanları ve hastalar etrafa kaçıştı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Enes Malik Güloğlu, Musa Güloğlu ve Ayten Yukarı'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enes Malik olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Enes Malik Güloğlu'nun babası olduğu öğrenilen Musa Güloğlu'nun başından ve boynundan vurulduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan Ramazan Arı, Soğanlı Mahallesi'ndeki yakınlarının hurdacı dükkanında silahı başına dayayarak intihar etti. Ramazan Arı'nın rehabilitasyon merkezine saldırıyı gerçekleştirmeden önce Ormanlar Yolu Caddesi üzerindeki ikametinde eşi Gülsüm Arı'yı da karnından vurarak yaraladığı ortaya çıktı.

Polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatırken, hastanede ağır yaralı olarak tedavi altına alınan baba Musa Güloğlu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BURSA

Kaynak: İHA