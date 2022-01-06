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Son dakika haberi | Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan Oktay D. (54) ile Yusuf G. (38) telefonda tartıştı.

Konuyu konuşmak için Hasanağa Barajı yakınında buluşan Oktay D. ile Yusuf G, aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine yanlarındaki tabancalarla birbirlerine ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kolundan ve karnından yaralanan Oktay D'yi Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne, başından yaralanan Yusuf G'yi de Bursa Şehir Hastanesine götürdü.

Yusuf D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan Oktay D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri de araçta ve çevrede incelemelerde bulundu.

Son dakika haberi | Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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