Bursa'daki selde ölen aynı aileden 4 kişi, Bingöl'de toprağa verildi BURSA'nın Kestel ilçesinde, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ahmet Bilen (35), eşi Türkan (32) ve kızları Medine (10) ile annesi Nazime Bilen'in (74) cenazeleri, memleketleri Bingöl'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BURSA'nın Kestel ilçesinde, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ahmet Bilen (35), eşi Türkan (32) ve kızları Medine (10) ile annesi Nazime Bilen'in (74) cenazeleri, memleketleri Bingöl'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, pazar günü sağanak sonrası meydana gelen selde Kayacık Mahallesi'nde dere yatağına sürüklenip yaşamlarını yitiren Ahmet Bilen, eşi Türkan ve kızları Medine ile annesi Nazime Bilen'in cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından kara yoluyla memleketleri Bingöl'e getirildi. Bilen ailesi için Gözele köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkan Vekili Sait Solak ve Bilen ailesinin yakınları katıldı. Cenazeler, burada kılınan cenaze namazının ardından, yakınlarının gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA