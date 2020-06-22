Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cesedi bulundu
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Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cesedi bulundu

Bursa'nın Kestel ilçesinde selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cesedi bulundu
22.06.2020 07:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 07:56

Bursa'nın Kestel ilçesinde selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekipler, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde yürüttükleri selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarında, dere yatağında 2 kişinin cesedine ulaştı.

Araçlara gerilen halatlarla dere yatağına inen ekipler, 2 kişinin cansız bedenini yukarı çıkardı. Ambulanslara konulan cesetler, Bursa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada, ölen kişilerin olay yerinde bulunan yakınları gözyaşları içinde çalışanlara yardım etti.

Ekipler, kaybolan diğer 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, AFAD, sivil toplum kuruluşu çalışanı arama ve kurtarma personeli, UMKE, acil servis çalışanları ve Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı timler görev alıyor.

Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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