Kumar baskınında kıraathane sahibinden polislere güldüren cevap: Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır
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Kumar baskınında kıraathane sahibinden polislere güldüren cevap: Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır

03.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:47

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri baskın düzenledi. İskambil kağıtlarının çöpe atıldığı ve çekmecelerde saklandığı tespit edilirken, kıraathane sahibinin polislere "Gülü seven dikenine katlanır" dedi.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü bir kıraathaneye kumar baskını düzenlendi. Kumar oynayanların kamera sayesinde dış kapıyı izledikleri tespit edildi. Kıraathane sahibi D.S.'nin de polislere "Gülü seven dikenine katlanır" dedi.

Kumar baskınında kıraathane sahibinden polislere 'pes' dedirten cevap: Gülü seven dikenine katlanır

İSKAMBİL KAĞITLARI ÇÖPE ATILDI

Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, baskın düzenledi. İçeride bulunan şüpheliler bir süre kapıyı açmazken, polis daha sonra içeri girdi. İskambil kağıtlarının çöpe atıldığı ve çekmecelere saklandığı tespit edildi. İçeride bulunan 16 şüpheliye kişi başı 3 bin 150 TL'den toplam 50 bin 400 TL para cezası kesildi.

Kumar baskınında kıraathane sahibinden polislere 'pes' dedirten cevap: Gülü seven dikenine katlanır

"YAZIN CEZAYI, GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR"

İçeride kumar oynayan şüphelilerin kamera ile dışarıyı izleyerek önlem almaya çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca kıraathane sahibi D.S. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, "Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır" diye polise cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Kumar baskınında kıraathane sahibinden polislere 'pes' dedirten cevap: Gülü seven dikenine katlanır
Kumar baskınında kıraathane sahibinden polislere güldüren cevap: Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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