Bursa'daki feci kazada ölen Semih Ural, doğum gününde defnedilecek

Bursa'da meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden profesyonel reklam fotoğrafçısı Semih Ural'la ilgili bir detay ortaya çıktı. Bir çocuk babası Ural'ın yarın doğum olduğu ve aynı gün toprağa verileceği öğrenildi.

Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede meydana gelen kazada, 16 AAC 360 plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü tırın, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada freni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır, burada da Ankara istikametine giden diğer araçlara çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 33 KİŞİ YARALANDI

Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 33 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

DOĞUM GÜNÜNDE DEFNEDİLECEK

Feci kazada acı bir detay da ortaya çıktı. Tırın karşı şeride geçip otomobiline çarpmasıyla hayatını kaybeden profesyonel reklam fotoğrafçısı Semih Ural'ın (57) yarın doğum günü olduğu öğrenildi. 1 çocuk babası Ural, yarın doğum gününde Bursa Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan Ural'ın ölümü, sevenlerini ve takipçilerini yasa boğdu.