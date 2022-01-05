Bursa'daki evden hırsızlıkla ilgili yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler
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Bursa'daki evden hırsızlıkla ilgili yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Bursa'daki evden hırsızlıkla ilgili yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi Cami Sokak'taki evden 10 gün önce 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası, 500 kilograma yakın demir malzeme, 3 el işi dokuma halı ve 9 eski tüfek çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını M.D'nin gerçekleştirdiğini, H.İ.Ç, O.E, E.Ç. ve M.S'nin ise M.D'ye malzemelerin çalınıp saklanması konusunda yardımcı olduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda çalınan malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D. ve O.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler H.İ.Ç, E.Ç. ve M.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'daki evden hırsızlıkla ilgili yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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