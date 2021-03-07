Bursa'da yol çalışmasında Bizans dönemi mezarları ve insan kemikleri bulundu
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Bursa'da yol çalışmasında Bizans dönemi mezarları ve insan kemikleri bulundu

07.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:46

Bursa'nın tarihi kenti İznik'te bir yol çalışmasında 1500 yıllık mezarlar ve insan kemikleri bulundu.

Bursa'nın tarihi kenti İznik'te bir yol çalışmasında 1500 yıllık mezarlar ve insan kemikleri bulundu. Müze Müdürlüğü yerin sit alanı ilan edilmesi için çalışmalar başlattı.

UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve çıkarılan lahitler ile dünyanın gündemine oturan İznik'te çevre yolu üzerinde yol çalışmalarında tarihi mezarlar ve insan kemikleri çıktı. Şantiye yetkilileri Müze Müdürlüğüne haber verdi. Arkeolog ve uzmanlar çalışmaları durdurdu. İncelemede mezarların Bizans dönemine ait 1500 yıllık çatkı mezar (desenli tuğla mezar) olduğu öğrenildi. İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri alanın 1. derecede sit alanı olması için çalışmaları başlattı. Alanda çok sayıda lahitin olduğu düşünülüyor.

Nekropol Alanı

Roma ve Bizans Tarihi ile ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, "İznik arkeolojik olarak çok zengin bir bölge. Bitinya'dan bugüne kadar gelen eserler. Şu anda bu bölgede yol çalışması var. Bu bölge nekropol alanı olduğu biliniyor. İş makinesi neticesinde bu tarih ortaya çıktı. Acilen koruma altına alınması lazım" dedi.

-İHA-

Bursa'da yol çalışmasında Bizans dönemi mezarları ve insan kemikleri bulundu
Bursa'da yol çalışmasında Bizans dönemi mezarları ve insan kemikleri bulundu
Bursa'da yol çalışmasında Bizans dönemi mezarları ve insan kemikleri bulundu
Bursa'da yol çalışmasında Bizans dönemi mezarları ve insan kemikleri bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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