Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2)

15.10.2019 13:48

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda, hafriyat kamyonu ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ahmet Bake (64), tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Kazada yaralanan Hayriye Altın'ın (64) tedavisine devam edildiği belirtildi. Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),