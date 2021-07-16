Bursa'da yangın çıkan evdeki yaşlı kadını yakındaki lisenin öğretmeni kurtardı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı kadın, yakındaki bir lisenin öğretmeni tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı kadın, yakındaki bir lisenin öğretmeni tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Arapzade Mahallesi Hamzalı Yolu Caddesi'nde Sehyat Oltulu'ya (75) ait evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Oltulu'nun yangın nedeniyle evde mahsur kaldığını ve pencereden yardım istediğini gören lise öğretmeni Erol Akyol, eve girerek kadını kurtardı. Dumandan etkilenen Oltulu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince ???????kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk