Bursa'da uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen kişi bir esnafı ve kendisini bıçakla yaraladı
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Bursa'da uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen kişi bir esnafı ve kendisini bıçakla yaraladı

31.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:44
Bursa'da uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen kişi bir esnafı ve kendisini bıçakla yaraladı

Bursa'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen kişi, bir esnafı ve kendisini bıçakla yaraladı.

Bursa'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen kişi, bir esnafı ve kendisini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, B.D. (27), Şehreküstü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iş yeri bulunan E.S.Y'yi (39), henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, E.S.Y'yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından kaçan ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen B.D. kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Aynı bıçakla kendisine de zarar verdiği belirlenen B.D. sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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