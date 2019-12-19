Bursa'da "Uyum Mahalle Buluşmaları" toplantısı

19.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:12

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliği ile düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 26'ncısı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Orhangazi'de doğup büyüdüğünü belirtti.

Osmanlı'ya başkentlik yapan Bursa'nın çok sayıda göçmene kucak açtığını vurgulayan Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Bursa'da 170 bin Suriyeli, yaklaşık bin Irak Türkmen'i, çeşitli uyruklarda 47 bin ikamet izinli yabancı misafir ediliyor. Bu yabancılar Bursa halkı ile uyum içinde yaşamakta ve gerek Bursa'nın gerekse Türkiye'nin ekonomisi, sanayisi ve turizmine de destek olmaktadır. Uyum Mahalle Buluşmaları programlarıyla, yabancı misafirlerimiz ve yerel toplum arasında yapıcı etkileşimin güçlendirilmesini ve her iki toplumun uyum içinde yaşamasını sağlayacak sosyal ortamın oluşturulmasını amaçladık."

"Bizim amacımız çaresize çare bulmaktır"

Kadıoğlu, Türkiye'nin çok sayıda Suriyeliye de ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "Limanına bir gemiyle bin kişi yanaştırmaktan korkan veya sayıları binlerle ifade edilen göçmenler sınırlarına dayanınca, hükümetleri devrilen veya yönetim krizleri çıkan devletler, necip milletimizin ve ferasetinin desteğiyle başa çıktığımız bu göç dalgalarını anlamakta akıl tutulması yaşamaktadır. Bunlar vicdanı bilmezler, merhameti tanımazlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 192 uyruktan insanın yaşadığına değinen Kadıoğlu, "Bizim amacımız çaresize çare bulmaktır. Çok değil, sadece 1 yüzyıl öncesine kadar aynı coğrafyanın çocukları olarak cephede omuz omuza, camide saf safa, düğünde kol kola, sıkıntıda baş başa, sofrada diz dize değil miydik? Herkes bilsin ki, biz bu coğrafyada Malazgirt'ten beri yan yanayız ve ilelebet de buradayız." ifadelerini kullandı.

Program, Suriye ve Afgan çocukların şiirleri, Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan koronun konseri ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Etkinliğe, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Kanber, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA