Bursa'da traktör devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kardeş öldü, anne ve diğer kardeş yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kardeş öldü, anne ve diğer kardeş yaralandı.

Kadir Biçer yönetimindeki 16 H 7864 plakalı traktör, İhsaniye Mahallesi Dumruk Atacak mevkisinde devrildi.

Sürücü Kadir Biçer ile römorkta bulunan kardeşi Hanife Biçer, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan anne Zale Biçer ve diğer kardeş Burhanettin Biçer, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden iki kardeşin cesedi kaza yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz