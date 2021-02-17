Tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

17.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:17

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Zafer U'nun (46) kullandığı 16 ALK 752 plakalı tır, Çakırlı Kavşağı'nda Sancar Yıldız yönetimindeki 16 LLV 67 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından zeytin bahçesine giren tır, bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 7 yaşındaki oğlu Recep Tayyip Yıldız yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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