Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı
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Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı Gemlik'te tekeri kopan araç takla attı Gemlik Umurbey yolunda arka tekeri kopan otomobil takla attı.

Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı

BURSA - Gemlik'te tekeri kopan araç takla attı

Gemlik Umurbey yolunda arka tekeri kopan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve oğlu hafif şekilde yaralanırken, takla atan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olay yerine Polis ekipleri,Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı
Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı
Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı
Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı
Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı
Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı
Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı
Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı
Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı
Bursa'da tekerleği kopan araç takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal

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