Bursa'da 'sollama' kazası kamerada; bebekli aile ve 3 kişi yaralı Bursa'da 'sollama' kazası kamerada; bebekli aile ve 3 kişi yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde Betül Engin (26), otomobiliyle solladığı araca çarptıktan sonra özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da 'sollama' kazası kamerada; bebekli aile ve 3 kişi yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Betül Engin (26), otomobiliyle solladığı araca çarptıktan sonra özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü aynı aileden, 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Kaza anı, otobüs kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Orhaniye Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta meydana geldi. Betül Engin, 06 GE 5035 plakalı otomobiliyle solladığı Münir Engin (40) yönetimindeki 16 AIL 168 plakalı otomobile çarptıktan sonra karşı yönden gelen Selami Dikilitaş'ın (52) kullandığı 16 M 06103 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada otobüsteki Sevgün Avcu (54), Fatma Temiztaş (50), Ali Çar (35) ile eşi Eda Özdemir Çar (33), çocuğu Erva Çar (1) ve Betül Engin'in otomobilinde bulunan Buğra Tüfenk (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlar da kısa süre sonra kaza yerinden çekicilerle kaldırıldı.

KAZA ANI, ARAÇ KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı, özel halk otobüsünün kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Betül Engin yönetimindeki otomobilin, Münir Engin'in otomobiline çarptıktan sonra özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA