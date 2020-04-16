BURSA'DA, SERVİS MİNİBÜSÜNDEN HIRSIZLIK KAMERADA Bursa'da yolcu taşımacılığı yapan minibüsteki paraları durakta park halindeyken çalan şüpheli, şoförler tarafından yakalandı.

Bursa'da yolcu taşımacılığı yapan minibüsteki paraları durakta park halindeyken çalan şüpheli, şoförler tarafından yakalandı. Araçtaki güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlık şüphelisi, paraları geri verip, özür diledikten sonra serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayı, geçten hafta Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki minibüs duraklarında yaşandı. 16 M 1927 plakalı minibüs şoförü Özcan Işık, sabah seferinin ardından durağa gelip, aracını park etti. Sefer saatinin gelmesiyle yeniden direksiyon başına geçen Işık, ön tarafta kutu içinde duran paraların eksik olduğunu farketti. Işık, başka bir minibüsten para çalındığını öğrenince aracının güvenlik kameralarını izledi.

Görüntüde, kendisi minibüsten indikten sonra bir gencin arka koltukların arasından çıkıp paraları aldığını gördü. Durumu şoför arkadaşlarına anlatıp, duraktaki diğer araçları kontrol etmeye başladı. Şüpheli, başka bir minibüsten para çalmaya çalışırken şoförler tarafından yakalandı.

Şüphelinin üzerinden yaklaşık bin lira çıktığını söyleyen Işık, "Sabah saatlerinde tur atarak servisimi tamamladım. Tekrar tura çıktığımda arabadaki hasılatın az olduğunu farkettim. Tura devam ettim. Öğleden sonra aynı olay başka bir arabada gerçekleşti ve paraları alan kişi kardeşim tarafından yakalandı. Yakaladığımızda çocuğun üzerinden yüklü miktarda para çıktı. Paramızı aldıktan sonra şüpheliyi bıraktık. Hırsızlık anı araç kameraları tarafından da görüntülendi. Benim aracımdan tahmini olarak 200-300 lira aldı. Başka arabalardan da 500'er lira almış. Kendisi bizden özür diledi, paramızı geri aldık. O yüzden sesimizi çıkarmadık" dedi.

Kaynak: DHA