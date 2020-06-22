Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (2) ÖLEN 4 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİBursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan ve dün Kestel'in Kayacık Mahallesi'ndeki bağ evlerindeyken, sele kapılan 5 kişiden hayatını kaybeden 4'ünün Ahmet, Medine, Nazime ve Türkan Bilen olduğu tespit edildi.

ÖLEN 4 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan ve dün Kestel'in Kayacık Mahallesi'ndeki bağ evlerindeyken, sele kapılan 5 kişiden hayatını kaybeden 4'ünün Ahmet, Medine, Nazime ve Türkan Bilen olduğu tespit edildi. Sele kapılıp, kaybolan 1 kişi hala aranıyor.

Kaynak: DHA