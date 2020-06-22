Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (2)
ÖLEN 4 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİBursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan ve dün Kestel'in Kayacık Mahallesi'ndeki bağ evlerindeyken, sele kapılan 5 kişiden hayatını kaybeden 4'ünün Ahmet, Medine, Nazime ve Türkan Bilen olduğu tespit edildi.
22.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:49
ÖLEN 4 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan ve dün Kestel'in Kayacık Mahallesi'ndeki bağ evlerindeyken, sele kapılan 5 kişiden hayatını kaybeden 4'ünün Ahmet, Medine, Nazime ve Türkan Bilen olduğu tespit edildi. Sele kapılıp, kaybolan 1 kişi hala aranıyor.
Kaynak: DHA