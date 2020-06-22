Bursa'da, sel felaketi 2 ölü, 4 kayıp: (4) BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİBursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında Bursa Valiliği'nden açıklama geldi.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında Bursa Valiliği'nden açıklama geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ KAYIP"21 Haziran 2020 tarihinde saat 18.48 sıralarında AFAD'a gelen ihbar üzerine Bursa ili Kestel ilçesmize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu Mahalleleri'nde meydana gelen sel felaketi ihbarı alınması üzerine, Valiliğimizce derhal oluşturulan İl Afet ve Acil durum Yönetim Merkezi'nce olaya müdahale edilmiş olup; meydana gelen sel felaketinde Kestel ilçemiz Dudaklı Mahallesi'nde 1998 doğumlu Kader Akbaba isimli engelli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Yine Kayacık Mahallemizde, aynı aileden 7 kişi sele kapılmış olup, 2 kişi sele kapılmış olup, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 5 kişi sele kapılmış, bunlardan bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup, kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir.257 PERSONEL ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDIValilik açıklamasının devamında 257 kişilik arama-kurtarma ekibinin kayıp 4 kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Arama ve kurtarma faaliyetlerine, 37 AFAD, 50 STK, olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeliyle beraber 15 UMKE, 21 kişi 112 ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, 24 tim ve bir JAK timiyle beraber toplam 134 jandarma personeliyle beraber toplam 257 personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Öte yandan Orhangazi ilçemizin Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde maddi hasar oluşmuştur. Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya ve Kayacık Mahalleleri'mizde oluşan hasar nedeniyle her mahallemize ayrı ayrı olmak üzere 4 kamyon, 2 grayder, 4 kepçe görevlendirilmiş olup; Orhangazi ilçemizde, hem de Kestel ilçemizin bağlı mahallelerinde çalışmalar sabaha kadar bitirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Muammer İRTEM/BURSA,

Kaynak: DHA