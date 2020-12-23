Son dakika... - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

23.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:05

Son dakika 3. sayfa haberi: - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Kenan Çetinkaya ve 41 yaşındaki Mümin Ayyıldız da hayatını kaybetti.

- Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

BURSA - Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Kenan Çetinkaya ve 41 yaşındaki Mümin Ayyıldız da hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi.

Bursa'da 10 gün içerisinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Mümin Ayyıldız (41), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. ve Mehmet Özgür K. tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi ve Mehmet Süpürgeci geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Son olarak ise, 56 yaşındaki Kenan Çetinkaya ve 41 yaşındaki Mümin Ayyıldız da hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kenan Çetinkaya ve Mümin Ayyıldız'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Halen hastanelerde tedavi görenlerin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

5 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu, Uğur Kökkoparan, Muhammet Haksever (42), Birkan Başak ve Mesut Güler, çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Son dakika... - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika... - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika... - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika... - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika... - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay İrem Derici Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ryan Babel Sergen Yalçın Mbwana Samatta Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:05:31. #1.15#
title