Bursa'da sahte içkiden bir kişi hastaneye kaldırıldı
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Bursa'da sahte içkiden bir kişi hastaneye kaldırıldı

28.12.2020 00:00 | Son Güncelleme: 28.12.2020 00:04
Bursa'da sahte içkiden bir kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da sahte alkolden zehirlenme şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da sahte alkolden zehirlenme şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde oturan Muzaffer Ç. iddiaya göre, akşam saatlerinde ev yapımı içki içti. Gece 23.00'dan sonra rahatsızlanan Muzaffer Ç.'nin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavinin ardından sahte alkolden zehirlendiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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