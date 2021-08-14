Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
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Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu

Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Kültür Sanat

BURSA'da konser veren Cem Adrian, "Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu. Bu geceyi en güzel hatıralarıma yazacağım" dedi.

BURSA'da konser veren Cem Adrian, "Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu. Bu geceyi en güzel hatıralarıma yazacağım" dedi. 2 saat sahnede kalan Adrian, konsere jatılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

59. Uluslararası Bursa Festivali'nde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Cem Adrian, konser verdi. Şarkılara ve türkülere getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen Adrian, dinleyicilerini 'Sen Benim Şarkılarımsın' ile selamladı. Kendi şarkılarının yanı sıra, sevilen türkülerini de seslendiren Adrian'a, repertuarının bir bölümünde şarkıcı Melis Sökmen eşlik etti. İkilinin, 'Gemiler' düeti, ilgi görürken, alanı dolduran binlerce kişi şarkıya eşlik etti. Adrian'ın 'Sen Gel Diyorsun' ve 'Ben Seni Çok Sevdim' adlı şarkılarında dinleyiciler duygusal anlar yaşadı. 'Uzun İnce Bir Yoldayım' ve 'Sarı Gelin' gibi türküler ise hep bir ağızdan söylendi.

Alanı dolduranlara teşekkür eden Adrian, "Birbirimizi çok özledik. Gerçekten, şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu. O kadar içten söylüyorsunuz ki" dedi.Bursa ile ilgili bir anısını da konsere katılanlarla paylaşan Adrian, "2005 yılında Bursa'daki ilk konserimde 20 kişi vardı, ilk imza günüme kimse gelmedi. O zamanlar, garsonlar peçeteyle imza almıştı. Bu geceyi en güzel hatıralarıma yazacağım" diye konuştu.

2 saat sahnede kalan Adrian, alkışlar eşliğinde programını tamamladı.


Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu
Bursa'da sahne alan Cem Adrian: Şu ana kadar ki en güzel konserimiz bu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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