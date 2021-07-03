Bursa'da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir yolda çökme meydana geldi.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir yolda çökme meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir çok yeri sel basarken, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi yolu ise yoğun gelen sel sularına dayanamayarak çöktü. O anlar ise yol üzerinde ilerlemeye çalışan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı