Bursa'da sağanak yağış sonrası yol çöktü
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Bursa'da sağanak yağış sonrası yol çöktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir yolda çökme meydana geldi.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir yolda çökme meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir çok yeri sel basarken, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi yolu ise yoğun gelen sel sularına dayanamayarak çöktü. O anlar ise yol üzerinde ilerlemeye çalışan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'da sağanak yağış sonrası yol çöktü
Bursa'da sağanak yağış sonrası yol çöktü
Bursa'da sağanak yağış sonrası yol çöktü
Bursa'da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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