Bursa'da Raylı Ulaşıma İndirim

Bursa'da raylı ulaşım fiyatlarında indirime gidileceği bildirildi.



Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların toplu ulaşım ücretlerinde indirime gidilmesi yönündeki beklentilerine karşılık raylı sistemlerde indirimli tarifenin 25 Kasım'dan itibaren uygulamaya geçeceğini kaydetti.



Burulaş'ın yeni Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'ın da hazır bulunduğu yönetim kurulu toplantısında konuşan Başkan Aktaş, vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlarla ulaşımı noktasında Burulaş'ın önemli adımlar atacağını aktardı.



Toplu ulaşımda raylı sistemlerle alakalı metro ve tramvay fiyatlarında indirime gideceklerini daha önceden kamuoyuna duyurduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, şunları söyledi:



"İnşallah 24 Kasım'da yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında karar alıp, indirimli tarifeyi 25 Kasım günü uygulamaya başlayacağız. Şuan itibariyle bir oran veremiyorum ama öğrencilerde biraz daha opsiyonel olmak istiyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin imkanlarını ve ailelerinin durumlarını düşünerek, bu oranın biraz daha fazla olmasını arzu ediyoruz. İnşallah 25 Kasım'dan itibaren yeni fiyatlarla raylı sistemlerde taşımayı gerçekleştireceğiz."