Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)
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Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)

04.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:17

SOYGUN ANI KAMERADABursa'da 2 şüphelinin girdikleri PTT şubesinde personeli silahla tehdit edip, veznedeki yaklaşık 8 bin TL'yi alıp kaçtıkları soygun, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa'da PTT şubesine silahla giren kimliği belirsiz 2 kişi, kasadaki 8 bin TL'yi alarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 9.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Kapüşonlu giysileriyle kendilerini gizleyen ve henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, PTT şubesine girdi. Vezneye yönelen 2 şüphelinden biri belindeki tabancayı çıkartarak görevliden kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 8 bin TL'yi alan 2 şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Bursa'da 2 şüphelinin girdikleri PTT şubesinde personeli silahla tehdit edip, veznedeki yaklaşık 8 bin TL'yi alıp kaçtıkları soygun, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 2 soyguncu içeri giriyor. Veznedarlara silah doğrultan 2 şüpeli, paraları alıp, koşarak, kaçıyor.

Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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