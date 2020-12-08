Bursa'da polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamacanın sonunda yakalandı
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Bursa'da polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamacanın sonunda yakalandı

08.12.2020 06:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 06:44
Bursa'da polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamacanın sonunda yakalandı

Bursa'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı.

Bursa'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

İnegöl ilçesi, İnegöl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kısıtlamalar nedeniyle uygulama gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi durdurarak izin belgesini talep etti.

Ekipler, izin belgesinin olmadığı tespit edilen 16 ADG 715 plakalı otomobilin sürücüsü Bahadır T. ve annesi Burcu T'ye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulamak istedi.

Ancak otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan otomobili kovalamaca sonunda Havaalanı Caddesi'nde önünü keserek durdurdu.

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü Bahadır T, annesinin fenalaşması üzerine aracı kullanmak zorunda kaldığını iddia etti. Ayrıca sürücünün ehliyetinin olmadığı da öğrenildi.

Burcu T. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyetsiz araç kullanan Bahadır T'ye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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