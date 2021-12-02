Bursa'da polis ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi - Haberler
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Bursa'da polis ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da polis ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi

Bursa Emniyet Müdürlüğü, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Konseyi Bulvarındaki uygulama noktasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları durdurdu.

Araçları denetleyen ekipler, sürücüleri kış lastiği takma zorunluluğu, sigorta, muayene ve yaya yollarının kullanılmaması konularında bilgilendirdi.

Uygulamada, 463 ticari aracın incelendiği bildirildi.

Bursa'da polis ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi

Bursa'da polis ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi

Bursa'da polis ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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